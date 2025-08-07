Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak görülen en önemli yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları, Dolar/TL kuru ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörler, altın fiyatlarının seyrini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatları 7 Ağustos Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Özellikle çeyrek ve gram altında yaşanan anlık fiyat değişimleri yakından takip ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı, ons altın kaç dolar? İşte 7 Ağustos 2025 güncel alış satış tablosu.