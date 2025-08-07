Habertürk
        Güncel altın fiyatları 7 Ağustos 2025: Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Anlık ve canlı altın fiyatları 7 Ağustos Perşembe günü yatırımcılar ve hediye olarak altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife hamlelerinin yol açtığı belirsizliğin azalmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. Bu gelişme sonrası haftanın dördüncü işlem gününde altın hafif yükselişe geçti. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte, 7 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak görülen en önemli yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları, Dolar/TL kuru ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörler, altın fiyatlarının seyrini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatları 7 Ağustos Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Özellikle çeyrek ve gram altında yaşanan anlık fiyat değişimleri yakından takip ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı, ons altın kaç dolar? İşte 7 Ağustos 2025 güncel alış satış tablosu.

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.417,6660

        Satış: 4.418,1110

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.378,41

        Satış: 3.379,03

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.068,2700

        Satış: 7.223,6100

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.273,0600

        Satış: 28.806,0800

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.653,00

        Satış: 28.863,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.089,42

        Satış: 14.444,30

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.267,17

        Satış: 28.800,25

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.119,15

        Satış: 29.853,56

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.408,61

        Satış: 3.379,90

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.009,50

        Satış: 4.224,09

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.369,00

        Satış: 72.048,00

