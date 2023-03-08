ALTIN FİYATLARI 8 Mart Çarşamba günü yani bugün ne kadar, kaç TL? Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altın bin 100 lira seviyesi, çeyrek altın ise bin 800 lira seviyesinin üzerinden üzerinde işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 8 Mart güncel altın fiyatları...

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