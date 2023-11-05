Altın fiyatları rekor seviyede! Son dakika çeyrek ve rgam altın fiyatları 5 Kasım tablosu
Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle haftayı rekorla kapattı. Gram altın fiyatları 1820 lira çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 973 lira seviyesinde haftayı kapatıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 5 Kasım alış - satış tablosu...
Altın fiyatları hafta sonu zirvede... Haftaya 1800 lira seviyesinden başlayan ve 1820 lira sınırında kapatan gram altın fiyatları hafta sonu da zirvedeki seyrini muhafaza ediyor. Bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takmak amacıyla altın alacaklar merak içerisinde "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 5 Kasım altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.817,75
1.818,47
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.992,13
1.993,17
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.908,40
2.973,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.633,59
11.856,41
YARIM ALTIN FİYATI
5.798,62
5.946,39
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.633,59
11.856,41
ATA ALTIN FİYATI
12.227,05
12.531,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.026,86
1.218,42
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.682,90
1.778,23