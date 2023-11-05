ALTIN FİYATLARI EL YAKIYOR! Son dakika altın fiyatları 5 Kasım Pazar: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

ALTIN FİYATLARI EL YAKIYOR! Son dakika altın fiyatları 5 Kasım Pazar: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Altın fiyatları hafta sonu zirvede... Haftaya 1800 lira seviyesinden başlayan ve 1820 lira sınırında kapatan gram altın fiyatları hafta sonu da zirvedeki seyrini muhafaza ediyor. Bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takmak amacıyla altın alacaklar merak içerisinde "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 5 Kasım altın fiyatları...