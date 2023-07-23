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        Haberler Altın Altın fiyatları haftayı zirvede kapattı! Güncel 23 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları - CANLI TABLO - Altın Haberleri

        Altın fiyatları haftayı zirvede kapattı! Güncel 23 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 23 Temmuz Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler için en çok merak edenler tarafından merak ediliyor. Hemen belirtelim ki gram ve çeyrek altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 07:48
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        1

        ALTIN FİYATLARI 23 Temmuz Cumartesi günü piayasalar kapalı olduğu için işlemler dünkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.700,89

        1.701,33

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.961,02

        1.962,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.720,16

        2.780,20

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.886

        11.093

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.423,32

        5.560,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.880,23

        11.086,38

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        951,28

        1.132,32

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.559,15

        1.651,42

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        #bugün
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