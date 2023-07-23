Altın fiyatları haftayı zirvede kapattı! Güncel 23 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 23 Temmuz Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler için en çok merak edenler tarafından merak ediliyor. Hemen belirtelim ki gram ve çeyrek altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI 23 Temmuz Cumartesi günü piayasalar kapalı olduğu için işlemler dünkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.700,89
1.701,33
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.961,02
1.962,86
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.720,16
2.780,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.886
11.093
YARIM ALTIN FİYATI
5.423,32
5.560,40
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.880,23
11.086,38
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
951,28
1.132,32
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.559,15
1.651,42