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Altın fiyatları, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 2,33 artışla 197,50 liradan tamamladı. Altın uzmanları altının gram fiyatında ise 196 ve 199 lira seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar...