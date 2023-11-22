Altın fiyatları rekor tazeledi! 22 Kasım 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

Altın fiyatları rekor tazeledi! 22 Kasım 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından her gün takip ediliyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kuruna bağlı olarak değişim gösteren altın fiyatları ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte yeniden tarihi rekor seviyesine ulaştı. İşte 22 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum...

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