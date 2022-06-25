Analistler, makroekonomik verilerdeki yavaşlama işaretinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle altının ons fiyatının sınırlı da olsa toparladığını bildirdi.

Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç olarak takip edileceğini söyledi.

24 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Ekonomi haberlerini takip eden vatandaşlarımız "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 24 Haziran güncel altın fiyatları canlı kuru...