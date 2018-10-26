Altın fiyatları son dakika! 26 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatı...

Altın fiyatları 26 Ekim Cuma gününe düşüşle mi yoksa yükselişle mi başlayacak sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,17 azalışla 225,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 223 bin 900, en yüksek ise 225 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 düşüşle 223 bin 900 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları