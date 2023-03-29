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Altın alacaklar dikkat! 29 Mart 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dün 1.974 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.967,5 dolardan alıcı buluyor. Yatırımcılar için altının gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte 29 Mart 2023 güncel altın fiyatları ile canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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  • Altın fiyatları SON DAKİKA | 29 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları canlı kuru

    ABD'de başlayan bankacılık krizine ilişkin sorunlar azalsa da, ülkede kredi genişlemesinin güç kaybedeceği ve bu durumun ülke ekonomisini resesyona götürecek süreci hızlandırabileceği endişesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayısta yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz arttırılması ve yüzde 60 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.

    Analistler, bugün ABD'de bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte 29 Mart 2023 altın fiyatları son durum...

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  • Altın fiyatları SON DAKİKA | 29 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları canlı kuru

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    1.209,23

    1.209,46

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları SON DAKİKA | 29 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları canlı kuru

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.967,33

    1.967,70

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları SON DAKİKA | 29 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları canlı kuru

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.935,39

    1.978,05

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları SON DAKİKA | 29 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları canlı kuru

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    7.739,05

    7.885,65

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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