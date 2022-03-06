ALTIN FİYATLARI 6 Mart Pazar günğ yani bugün piyasalar kapalı olduğu için bir önceki kapanış günüü olan Cuma gün ki kapanış verileri üzerinden işlem görüyor. Buna göre haftayı yukarı yönlü seyirle kapatan gram altın fiyatları 900 çeyrek altın fiyatları ise 1470 lira seviyelerşnde işlem görüyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

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