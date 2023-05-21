ALTIN FİYATLARI 21 Mayıs Paza yani haftanın son gününde Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hemen belirtelim ki çeyrek altın 2 bin 260 lira, çeyrek altın ise 2 bin 60 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 21 Mayıs çeyrek ve gram altın fiyatları...

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