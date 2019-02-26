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Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu piyasalardan gelecek ilk rakamların ardından belli olacak. Altın uzmanları ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ürünlerine uygulanması planlanan ek gümrük vergileri için 1 Mart olarak belirlenen tarihi "katedilen önemli mesafeyi" gerekçe göstererek uzatacağını söylemesinin piyasalardaki risk iştahını artırdığını bildirdi. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları haberimizde...