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Altın fiyatları bugün güne yükselişle başlamanın ardından düşüşe geçti. Altın uzmanları, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.285-1.312 dolar bandının izleneceğini ifade ederek, gram altında ise 220 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,30, en yüksek yüzde 0,90 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02'ye düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06 artış göstermişti. 4 Mart çeyrek altın ve gram altın fiyatları haberimizde...