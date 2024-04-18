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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika canlı alış-satış tablosu: 18 Nisan 2024 anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş rüzgarı! 18 Nisan Perşembe canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları yükseliş tablosunu bugün de sürdürüyor. Gün içinde yüksek fiyat dalgalanmaları yaşayan altın fiyatları 18 Nisan Perşembe gününe yukarı yönlü hareketle başladı. ABD'de açıklanan veriler ve Powell'ın şahin sözle yönlendirmelerinin ardından yatırımcıların temkinli davrandığını söyleyen analistler, Orta Doğu'da yüksek seyreden gerilimin ise altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürdüğünü aktardı. İşte, 18 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 07:38 Güncelleme: 18.04.2024 - 07:38
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        1

        Altın fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Pek çok vatandaşın 'Güvenli liman' olarak nitelendirdiği altın fiyatları bugün de yükselmeye devam ediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerini vurgulayarak, bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişelerin artmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini ifade etti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Nisan 2024 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 462 liradan yaparken; 18 Nisan Perşembe günü 2 bin 478 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 4 bin 025 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 050 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.478,23

        Satış: 2.478,59

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.369,18

        Satış: 2.369,57

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.965,16

        Satış: 4.052,49

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.860,64

        Satış: 16.160,41

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.905,54

        Satış: 8.104,99

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.860,64

        Satış: 16.160,41

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 17.332,06

        Satış: 17.774,21

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.394,75

        Satış: 1.831,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.362,08

        Satış: 2.501,41

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