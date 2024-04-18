Altın fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Pek çok vatandaşın 'Güvenli liman' olarak nitelendirdiği altın fiyatları bugün de yükselmeye devam ediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerini vurgulayarak, bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişelerin artmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini ifade etti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Nisan 2024 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları...