ALTIN FİYATLARI 15 Aralık Perşembe yani bugün ekonomi gündemini takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın bin 755 lira gram altın ise bin 75 lira seviyesinde güne başladı. İşte güncel Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış canlı fiyat tablosu...

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