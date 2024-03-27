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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Değer kazanıyor! 27 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları değer kazanıyor! 27 Mart Çarşamba canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerin ardından altın fiyatları yükseliyor. 27 Mart Çarşamba günü gram altın fiyatı bugün 2 bin 255 liradan alıcı buluyor. Ekonomi gündemi takipçileri için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 27 Mart 2024 anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 07:29 Güncelleme: 27.03.2024 - 07:29
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Merkez Bankası ve Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Mart 2024 Çarşamba altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 253 liradan yaparken; 27 Mart Çarşamba günü 2 bin 255 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 684 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 687 TL'den işlem görüyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.255,11

        Satış: 2.255,38

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.178,36

        Satış: 2.179,24

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.608,17

        Satış: 3.687,54

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.432,68

        Satış: 14.705,05

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.193,79

        Satış: 7.375,08

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.432,68

        Satış: 14.705,05

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.819,58

        Satış: 16.224,10

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.275,52

        Satış: 1.694,60

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.168,22

        Satış: 2.301,73

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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