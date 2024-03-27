Altın fiyatları değer kazanıyor! 27 Mart Çarşamba canlı altın fiyatları
Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerin ardından altın fiyatları yükseliyor. 27 Mart Çarşamba günü gram altın fiyatı bugün 2 bin 255 liradan alıcı buluyor. Ekonomi gündemi takipçileri için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 27 Mart 2024 anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Merkez Bankası ve Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Mart 2024 Çarşamba altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 253 liradan yaparken; 27 Mart Çarşamba günü 2 bin 255 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 684 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 687 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.255,11
Satış: 2.255,38
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.178,36
Satış: 2.179,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.608,17
Satış: 3.687,54
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.432,68
Satış: 14.705,05
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.193,79
Satış: 7.375,08
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.432,68
Satış: 14.705,05
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.819,58
Satış: 16.224,10
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.275,52
Satış: 1.694,60
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.168,22
Satış: 2.301,73