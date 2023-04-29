Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 29 Nisan 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 29 Nisan 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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