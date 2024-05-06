Altın fiyatları yükseliş ivmesinde! 6 Mayıs Pazartesi canlı altın fiyatları
Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş trendinde başladı. Geçtiğimiz hafta oldukça dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeniden değer kazandı. 6 Mayıs Pazartesi günü ise güncel ons altın değerinin yükselmesiyle beraber gram altın fiyatı bugün yeniden 2 bin 400 TL seviyesini buldu. İşte, 6 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerinden etkilenen altın fiyatları yeni haftaya yükseliş ivmesinde başladı. Yatırımcılar için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. Peki, anlık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Mayıs 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 393 liradan yaparken; 6 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 400 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 913 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 919 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.400,37
Satış: 2.400,88
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.311,26
Satış: 2.311,65
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.840,59
Satış: 3.925,43
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.362,36
Satış: 15.653,72
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.657,17
Satış: 7.850,87
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.362,36
Satış: 15.653,72
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.034,02
Satış: 16.438,77
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.300,93
Satış: 1.721,34
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.209,51
Satış: 2.340,81