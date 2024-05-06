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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 6 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ile gram altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliş ivmesinde! 6 Mayıs Pazartesi canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş trendinde başladı. Geçtiğimiz hafta oldukça dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeniden değer kazandı. 6 Mayıs Pazartesi günü ise güncel ons altın değerinin yükselmesiyle beraber gram altın fiyatı bugün yeniden 2 bin 400 TL seviyesini buldu. İşte, 6 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 07:15 Güncelleme: 06.05.2024 - 07:15
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerinden etkilenen altın fiyatları yeni haftaya yükseliş ivmesinde başladı. Yatırımcılar için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. Peki, anlık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Mayıs 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 393 liradan yaparken; 6 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 400 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 913 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 919 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.400,37

        Satış: 2.400,88

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.311,26

        Satış: 2.311,65

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.840,59

        Satış: 3.925,43

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.362,36

        Satış: 15.653,72

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.657,17

        Satış: 7.850,87

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.362,36

        Satış: 15.653,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.034,02

        Satış: 16.438,77

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.300,93

        Satış: 1.721,34

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.209,51

        Satış: 2.340,81

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