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Eylül ayının ilk gününde de yükseliş yönündeki trendini koruyan altın fiyatları 2 Eylül Pazar gününe yüzde 2,97 oranındaki düşüşle başladı. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...