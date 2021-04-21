Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Günün ilk ışıklarıyla birlikte başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları 21 Nisan Çarşamba yani bugüne yukarı yönlü seyirle başladı. Merak edenler için güncel alış - satış tablosunu haberimizde derledik. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika alış ve satış tablosu...