Altın fiyatları yedi ayın en yüksek seviyesinde! İşte 29 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre farklılık gösteriyor. Dolardaki zayıflık ve enflasyon endişeleriyle yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatlarına olan talepte artış gözlemlendi. İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
Piyasalardaki dalgalanmalar ve ABD dolarının zayıflamasıyla birlikte yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Enflasyonist dönemlerde gösterdiği tarihsel performansla tanınan altın fiyatları, özellikle faiz oranlarının düşük seyrettiği dönemlerde satın alma gücünü koruyor. İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.903,47
1.903,77
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.045,55
3.112,67
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.043,61
2.043,91
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.182,19
12.412,61
YARIM ALTIN FİYATI
6.072,06
6.225,34
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.182,19
12.412,61
ATA ALTIN FİYATI
12.621,10
12.935,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.070,74
1.272,77
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.754,79
1.858,26