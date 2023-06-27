ALTIN FİYATLARI 27 Haziran Salı gününe Dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte yükselişle başladı. Gram altın bin 600 lira sınırını aştı. İlerleyen saatlerde ise gram altın bin 600 lira sınırına geri çekildi. Peki, 27 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...

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