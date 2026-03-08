Canlı
        Altın fiyatları yeniden yükselişte!! İşte 9 Mart 2026 güncel altın fiyatları ile canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları yeniden yükselişte!! İşte 9 Mart 2026 güncel altın fiyatları ile alış-satış tablosu

        Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim küresel risk algısını yüksek tutarken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına talebi arttı. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker'ın ABD yönetiminin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığına dair açıklamaları jeopolitik risklerin daha da tırmanma riski olduğunu ortaya koydu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Mart 2026 altın fiyatları

        Giriş: 08.03.2026 - 07:42
        Emtia piyasalarında tamamlanan haftada fiyatlamalar, ABD'de tarife rejimine ilişkin haber akışı ile ABD-İran nükleer görüşmelerine dair belirsizliklerin gölgesinde gerçekleşti. Hafta boyunca küresel risk algısı, başta ABD ile İran arasındaki gelişmelerin etkisiyle şekillenirken ABD'nin ticaret politikalarında hukuki zeminin tartışmaya açılması da fiyatlamalarda belirleyici oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Mart 2026 altın fiyatları

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.301,06

        Satış: 7.301,96

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.168,71

        Satış: 5.174,77

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.681,69

        Satış: 11.938,71

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.726,75

        Satış: 47.608,79

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.489,00

        Satış: 48.838,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.290,37

        Satış: 23.877,42

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.726,75

        Satış: 47.608,79

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 49.305,49

        Satış: 50.542,21

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.087,53

        Satış: 5.366,83

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.786,48

        Satış: 7.093,06

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 120.850,00

        Satış: 122.095,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

