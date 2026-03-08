Altın fiyatları yeniden yükselişte!! İşte 9 Mart 2026 güncel altın fiyatları ile alış-satış tablosu
Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim küresel risk algısını yüksek tutarken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına talebi arttı. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker'ın ABD yönetiminin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığına dair açıklamaları jeopolitik risklerin daha da tırmanma riski olduğunu ortaya koydu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Mart 2026 altın fiyatları
Emtia piyasalarında tamamlanan haftada fiyatlamalar, ABD'de tarife rejimine ilişkin haber akışı ile ABD-İran nükleer görüşmelerine dair belirsizliklerin gölgesinde gerçekleşti. Hafta boyunca küresel risk algısı, başta ABD ile İran arasındaki gelişmelerin etkisiyle şekillenirken ABD'nin ticaret politikalarında hukuki zeminin tartışmaya açılması da fiyatlamalarda belirleyici oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Mart 2026 altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.301,06
Satış: 7.301,96
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.168,71
Satış: 5.174,77
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.681,69
Satış: 11.938,71
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.726,75
Satış: 47.608,79
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.489,00
Satış: 48.838,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.290,37
Satış: 23.877,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.726,75
Satış: 47.608,79
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 49.305,49
Satış: 50.542,21
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.087,53
Satış: 5.366,83
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.786,48
Satış: 7.093,06
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 120.850,00
Satış: 122.095,00