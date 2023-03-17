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Altın fiyatları yukarı yönlü: 17 Mart 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Son dakika altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Altın fiyatları haftanın son iş gününde yükselişini sürdürüyor. Dün günü 1.920 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,63 artışla 1.932 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar ve alıcılar için güncel çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatını ve analistlerin altın fiyatları yorumlarını derledik. İşte 17 Mart 2023 Cuma altın fiyatları son durum...

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HABERTURK.COM / AA
  • Altın fiyatları YUKARI YÖNLÜ | Çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 17 Mart 2023 güncel altın fiyatları

    ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlar piyasalarda risk iştahını güçlendirse de ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz artırım beklentilerinin gerilemesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

    ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

    Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 17 Mart 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı...

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  • Altın fiyatları YUKARI YÖNLÜ | Çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 17 Mart 2023 güncel altın fiyatları

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.179,73

    1.179,94

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları YUKARI YÖNLÜ | Çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 17 Mart 2023 güncel altın fiyatları

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.928,90

    1.929,24

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları YUKARI YÖNLÜ | Çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 17 Mart 2023 güncel altın fiyatları

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.887,49

    1.929,10

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları YUKARI YÖNLÜ | Çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 17 Mart 2023 güncel altın fiyatları

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    7.550,26

    7.693,18

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