Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklarda bankanın enflasyonu düşürme kararlılığı göstereceği yönündeki görüşün ağırlıklı olması ile emtia piyasalarında dalgalanmanın arttığını söyledi. Yatırımcılar altın piyasasını yakından takip ederken gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Temmuz itibarı ile canlı altın fiyatları...

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