ALTIN FİYATLARI 8 Mayıs Pazartesi günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek altın 2 bin 80 lira, çeyrek altın ise bin 270 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 8 Mayıs çeyrek ve rgam altın fiyatları...

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