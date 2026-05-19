Canlı altın fiyatları takip: 19 Mayıs 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları 19 Mayıs 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki son durum en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte canlı altın fiyatları tablosu…
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 08:36 Güncelleme:
Altın fiyatlarında yaşanan son hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişim sonrası piyasada yeni tahminler konuşulurken, güncel rakamlar da yakından takip ediliyor. İşte 19 Mayıs 2026 canlı altın fiyatlarında son durum…
GRAM ALTIN FİYATI
6.655,5700
6.656,4060
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.567,39
4.568,38
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.649,6200
10.883,8200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.596,2100
43.401,3900
TAM ALTIN FİYATI
43.197,00
43.523,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.231,53
21.766,85
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.596,17
43.400,58
ATA ALTIN FİYATI
44.194,56
45.316,76
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.631,61
4.841,58
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.045,39
6.325,14
GREMSE ALTIN FİYATI
107.661,00
108.923,00
Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
