ALTIN FİYATLARI 15 Mart Çarşambagünü hafta başındaki yerini koruyor. İşte 15 Mart Çarşamba yani bugün yatay yönlü seyrini koruyor. Gram altın bin 160 liranın, çeyrek altın bin 890 liranın üzerinde işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

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