Altın fiyatlarında sürpriz hareket! 1 Ağustos güncel çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 1 Ağustos Salı yani haftanın ilk iş günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları hafta başında yakaladığı yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI 1 Ağustos Salı gününe yatay seyirde başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.695,62
1.695,93
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.956,21
1.956,52
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.712,99
2.772,85
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.850,82
11.056,02
YARIM ALTIN FİYATI
5.408,79
5.545,45
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.850,82
11.056,02
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
943,30
1.122,36
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.547,17
1.639,39