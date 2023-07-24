Altın fiyatlarında sürpriz hareket! 24 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 24 Temmuz Pazartesi yani haftanın ilk gününe uzun süre sonra aşağı yönlü seyirle başladı. Gram altın bin 695 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 24 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI 24 Temmuz Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 695 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira seviyesinde seyrediyor.Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 24 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.696,91
1.697,20
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.961,02
1.962,86
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.715,05
2.774,92
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.860,20
11.065,75
YARIM ALTIN FİYATI
5.413,13
5.549,85
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.860,20
11.065,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
949,68
1.130,97
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.557,49
1.650,42