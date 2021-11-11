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Altın fiyatlarında yükseliş

Altının ons fiyatı ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla 5 ayın zirvesine yükseldi. Gram altın da kurdaki yükselişin katkısıyla 588 liraya çıktı

Altın fiyatlarında yükseliş
HABERTURK.COM

ABD'de enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi altın fiyatlarında yükselişe yol açtı. Ekim ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 5.8'lik piyasa beklentisine karşın yüzde 6.2 olarak açıklandı. Bu, 1990 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yıllık enflasyon oldu.

Enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi, Fed'in varlık alımlarını azaltma ve faiz artırımına beklenenden daha erken gitmesi beklentisini yükseltti.

Dün bu sebeple altının ons fiyatı 1.853 dolara kadar yükselerek 5 ayın zirvesini gördü. Bugün ise 1.851 dolara çekildi.

Altın uluslararası piyasalarda yükselirken yurtiçinde dolar da 9.87 liraya çıkarak rekor kırdı. Böylece gram altın da sabah saatlerinde 588 liraya kadar yükseldi.

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