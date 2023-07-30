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ALTIN FİYATLARI 30 Temmuz Pazar günü piayasalar kapalı olduğu için işlemler dünkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hemen belirtelim ki gram altın fiyatları 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...

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