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        Haberler Altın Altın hafta sonu zirvede! Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 30 Temmuz alış satış tablosu - CANLI TABLO - Altın Haberleri

        Altın hafta sonu zirvede! Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu

        Altın fiyatları 30 Temmuz Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler için en çok merak edenler tarafından merak ediliyor. Haftayı yükselişle kapatan gram altın fiyatları 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 07:39
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        1

        ALTIN FİYATLARI 30 Temmuz Pazar günü piayasalar kapalı olduğu için işlemler dünkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hemen belirtelim ki gram altın fiyatları 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.692,74

        1.693,14

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.958,94

        1.960,04

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.708,38

        2.768,28

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.833,54

        11.039,25

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.399,84

        5.536,56

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.833,54

        11.039,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        945,51

        1.124,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.550,70

        1.640,92

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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