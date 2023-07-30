Altın hafta sonu zirvede! Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu
Altın fiyatları 30 Temmuz Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler için en çok merak edenler tarafından merak ediliyor. Haftayı yükselişle kapatan gram altın fiyatları 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI 30 Temmuz Pazar günü piayasalar kapalı olduğu için işlemler dünkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hemen belirtelim ki gram altın fiyatları 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.692,74
1.693,14
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.958,94
1.960,04
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.708,38
2.768,28
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.833,54
11.039,25
YARIM ALTIN FİYATI
5.399,84
5.536,56
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.833,54
11.039,25
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
945,51
1.124,47
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.550,70
1.640,92