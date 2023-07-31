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        Haberler Altın Altın haftaya zirvede başladı! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 31 Temmuz alış satış tablosu - CANLI TABLO - Altın Haberleri

        Altın haftaya zirvede başladı! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 31 Temmuz Pazartesi yani haftanın ilk iş günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın fiyatları yeni haftaya 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 08:14
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        1

        ALTIN FİYATLARI 31 Temmuz Pazartesi gününe zirvedeki pozisyonunu koruyarak başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 31 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.691,90

        1.692,26

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.956,81

        1.957,16

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.707,04

        2.766,84

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.828,17

        11.033,51

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.397,17

        5.533,68

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.828,17

        11.033,51

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        942,42

        1.124,57

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.545,66

        1.641,04

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        #bugün
        #altın fiyatları
        #son dakika
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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