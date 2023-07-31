Altın haftaya zirvede başladı! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 31 Temmuz Pazartesi yani haftanın ilk iş günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın fiyatları yeni haftaya 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI 31 Temmuz Pazartesi gününe zirvedeki pozisyonunu koruyarak başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 31 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.691,90
1.692,26
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.956,81
1.957,16
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.707,04
2.766,84
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.828,17
11.033,51
YARIM ALTIN FİYATI
5.397,17
5.533,68
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.828,17
11.033,51
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
942,42
1.124,57
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.545,66
1.641,04