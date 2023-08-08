Külçe altın ithalatına aylık kota getirildi Dün gece altın takı ithalatına getirilen yüzde 20 verginin altından bugün külçe altın ithal eden aracı kurumlara aylık kota uygulaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararı bugün Borsa İstanbul aracı kurumlara bildirdi. Kota sınırlamasına şirketlerin sermayesine eklenmek üzere getirilen altın ile ihracat bedelinden mahsup edilmek üzere bedelsiz ödeme şekliyle gerçekleştirilen ithalat işlemleri dahil edilmedi. Üçüncü olarak da bankaların yurtdışında sahip oldukları altının yurtiçine getirilmesine ilişkin ithalat işlemleri bu düzenlemeden hariç tutuldu. Düzenlemenin yurtiçinde altın fiyatını artırması bekleniyor.

Altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını hedefleyen ekonomi yönetimi dün gece altın takı ithalatına getirdiği yüzde 20 verginin ardından bugün külçe altın ithalatına kota koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararı bugün Borsa İstanbul aracı kurumlara bildirdi. Düzenlemenin yurtiçinde altın fiyatlarını artırması bekleniyor.

BANKALAR UCUZA BOZUYOR VATANDAŞ 'FİZİKİ' DİYOR

Bugün getirilen kota 24 ayar standart külçe altın ithalatı için geçerli. Bakanlık daha önce de standart olmayan külçe ithalatına yasak koymuştu. Altın üretici ve aracı kurumları dış ticaret açığını artırması nedeniyle sorun olan altın ithalatının yastık altı altını çıkarmak için alınacak önlemlerle azaltılabileceğini belirtiyor. Uzmanlar bunun için altın mevduatlarına daha önce verilen munzam karşılıkların yeniden hayata geçirilmesinin şart olduğunu diğer yandan yastık altı altının çıkarılması için yeni kampanyalar düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Diğer yandan bankaların altın hesaplarını açarken uyguladıkları fiyat düzeyini vatandaş altın hesabını bozarken uygulamadıkları ve bu uygulamanın vatandaşı fiziki altın altın alıp yastık altına atmasına neden olduğunu bunun da ithalatı artırdığı görüşü hakim.

BAKANLIK NE DİYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise, son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için söz konusu ithalata yönelik çeşitli tedbirlerin alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, işlenmemiş altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, Türkiye'nin döviz rezervlerini desteklemek için 'kota uygulaması' getirmeye karar verdi.

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ÜÇ AYRI İSTİSNA VAR

Borsa bildirisinde "Türkiye'de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere veya ihracat bedelinden mahsup edilmek üzere bedelsiz ödeme şekliyle gerçekleştirilen ithalat işlemleri ve bankaların yurtdışında sahip oldukları altının yurtiçine getirilmesine ilişkin ithalat işlemleri hariç olmak üzere gerçekleştirilecek işlenmemiş altın ithalat işlemlerine 07.08.2023 tarihinden geçerli olmak üzere kıymetli madenler aracı kurumlarına üye bazında aylık kota uygulanacaktır" denildi.

İTHALAT 7 AYDA YÜZDE 180 ARTTI

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 217 milyar 52 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde işlenmemiş altın ithalatı yüzde 180 artarak 19,4 milyar dolar oldu.