Altın Kelebek Ödülleri kazananları, 4 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen programın ardından netlik kazanacak. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunuculuğunu yapacağı Altın Kelebek Ödül Töreni'nde sinema, televizyon, müzik dünyası ve sosyal medya alanlarında en başarılı isimlere canlı yayında ödülleri teslim edilecek. Peki, Peki, 48. Altın Kelebek ödülleri kazananlar belli oldu mu, ödül alanlar kimler? İşte, 2022 Altın Kelebek Ödülleri kazananlar listesi...