Altın nasıl parlatılır? Kararan altın yüzük nasıl parlatılır?

Zaman içinde altının renginde değişimlerin meydana gelmesi aslında çok doğaldır. Çünkü altın, saf haliyle çok yumuşak bir madendir ve takı yapımında kullanılabilmesi için genellikle başka metallerle alaşım haline getirilir. Bu alaşımlar, altının dayanıklılığını artırırken aynı zamanda oksitlenme riskini de beraberinde getirir. Oksitlenme ise zamanla altının matlaşmasına ve kararmasına neden olabilir. Bu yüzden, altın takılar düzenli olarak temizlenmeli ve doğru şekilde korunmalıdır.

ALTIN NEDEN KARARIR?

Altının kararmasının en yaygın nedeni, içinde bulunan alaşım metallerin havadaki oksijen ve nemle etkileşime girmesidir. Özellikle 14 ayar altın gibi düşük ayar takılar, daha fazla metal içerdiği için kararmaya daha yatkındır. Ayrıca ter, parfüm, sabun, losyon ve temizlik ürünleri gibi kimyasallarla temas, altının yüzeyinde birikinti oluşturur ve zamanla bu birikintiler altının matlaşmasına yol açar. Aynı şekilde altın takıların uzun süre kutuda beklemesi ya da havasız bir ortamda saklanması da kararmalara neden olabilir.

REKLAM Bunun dışında denize girerken ya da duş alırken altın takıların çıkarılmaması da kararma sürecini hızlandırır. Tuzlu su, klor ve şampuan gibi maddeler altın yüzeyine zarar vererek renginin solmasına neden olur. Ancak bu kararmalar genellikle yüzeysel olduğundan, evde yapılacak bazı basit temizlik yöntemleriyle kolaylıkla giderilebilir. EVDE ALTIN NASIL PARLATILIR? Evde altın nasıl parlatılır sorusu, altın takılarını profesyonel temizlik ürünleri kullanmadan eski parlaklığına kavuşturmak isteyenlerin sıkça yönelttiği bir sorudur. Evde uygulanabilecek yöntemler hem pratik hem de oldukça ekonomiktir. En yaygın ve zararsız yöntemlerden biri sabunlu su ile temizliktir. Ilık suya birkaç damla doğal sıvı sabun eklenir ve altın takı bu suyun içinde 15-20 dakika bekletilir. Ardından yumuşak kıllı bir diş fırçasıyla nazikçe fırçalanarak üzerindeki kirler temizlenir. Son olarak temiz suyla durulanarak mikrofiber bir bez yardımıyla kurulanır. Bir başka etkili yöntem ise karbonat ve su karışımıdır. Bir miktar karbonata çok az su ekleyerek macun kıvamında bir karışım elde edilir. Bu macun, altının üzerine sürülerek yine diş fırçası yardımıyla hafif hareketlerle ovalanır. Karbonatın aşındırıcı özelliği sayesinde yüzeydeki lekeler yok olur ve altın eski parlaklığına kavuşur. Ancak bu yöntem ayda birden fazla uygulanmamalıdır, çünkü karbonatın sık kullanımı altının yüzeyine zarar verebilir.

REKLAM KARARAN ALTIN NASIL PARLATILIR? Kararan altın nasıl parlatılır diye merak edenler için bir diğer etkili yöntem ise sirke kullanımıdır. Özellikle beyaz sirke, altın yüzeyindeki oksitlenmeyi çözen doğal bir asittir. Bir bardak beyaz sirkenin içine altın takılar bırakılır ve yaklaşık 10-15 dakika bekletilir. Daha sonra yumuşak bir bezle silinerek durulanır. Bu yöntem sayesinde kararan altın takılar eski ışıltısına kavuşur. Bazı durumlarda karbonat ve sirke birlikte de kullanılabilir. Bu iki malzeme karıştırıldığında reaksiyon oluşturarak yüzeydeki lekelerin çıkmasına yardımcı olur. Ancak bu yöntem taşlı altın takılar için önerilmez. Taşlar bu reaksiyondan zarar görebilir veya yapıştırıcıları zayıflayabilir. Bu yüzden taşlı takılar için daha hassas yöntemler tercih edilmelidir. ALTIN YÜZÜK NASIL PARLATILIR? Altın yüzük nasıl parlatılır sorusunun cevabı, yüzüğün ne kadar karardığına ve yüzeyinde taş olup olmamasına göre değişkenlik gösterebilir. Yüzükler, ellerle en çok temas eden takı türü olduğu için diğer takılara kıyasla daha çabuk kirlenir ve kararma gösterir. Bu nedenle düzenli bakım gerektirir. Eğer yüzükte ciddi bir kararma yoksa, sabunlu su yöntemi yeterli olacaktır. Ancak daha yoğun kirlerde karbonat ya da sirke gibi yöntemler denenebilir.

REKLAM Yüzüğün üzerinde taş varsa, fırçalama sırasında bu taşlara zarar vermemek için oldukça nazik olunmalıdır. Taşlı yüzükler için sadece sabunlu suya batırma ve yumuşak bir bezle silme işlemi daha güvenli bir yöntemdir. Yüzüğün iç kısmı da mutlaka temizlenmelidir çünkü zamanla içeride biriken kirler hem hijyen açısından sorun yaratır hem de yüzüğün parlaklığını azaltır. ALTIN TAKILAR NASIL KORUNMALIDIR? Altın takıların ömrünü uzatmak ve ilk günkü parlaklığını korumak için bazı basit kurallara dikkat edilmelidir. Öncelikle altın takılarla duş almaktan, denize girmekten veya temizlik yapmaktan kaçınılmalıdır. Parfüm, saç spreyi, losyon gibi kimyasallar uygulanmadan önce takılar çıkarılmalı, ürünler vücuda uygulandıktan sonra takılar takılmalıdır. Ayrıca altın takılar kullanılmadığında özel kutularda ya da bez keselerde saklanmalıdır. Takıların birbiriyle temas etmesi çizilmelere neden olabilir. Bu nedenle her parça ayrı şekilde muhafaza edilmelidir. Aynı zamanda her 4-6 ayda bir profesyonel bir kuyumcuda temizlik yaptırmak da altının uzun ömürlü olmasını sağlar.