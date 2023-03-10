ALTIN FİYATLARI 10 Mart Cuma günü yani bugün ne kadar, kaç TL? Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altın bin 100 lira seviyesi, çeyrek altın ise bin 823 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Mart güncel altın fiyatları...

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