8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlerden biri 'Çevirmen'. Uluslararası Haifa Film Festivali'nde 'Tobias Spencer Ödülü' ve Jerusalem Film Festivali'nde 'The Lia Van Leer Ödülü'ne aday olan filmi Martin Sulík yönetti.

Slovakya, Çekya ve Avusturya ortak yapımı olan 'Çevirmen'de başrolleri Jirí Menzel, Peter Simonischek ve Zuzana Mauréry paylaştı.

'Çevirmen'in Konusu:

80 yaşında bir çevirmen olan Ali Ungár, Viyana’ya, ailesini Slovakya’da idam ettiğini düşündüğü, eski Nazi subayını bulmaya gelir. Araştırmaları sonucunda Nazi subayı yerine kendisini babasının geçmişinden soyutlayarak, iyi bir emeklilik hayatı yaşayan Nazi subayının oğlu Georg’a ulaşır. İki adam bu karşılaşma sonrasında birlikte Slovakya’da savaşın trajedisini yaşayan şahitler bulmak için bir yolculuğa çıkar. Birbirinden tamamen farklı geçmişleri, yaşam şekilleri ve hayata bakış açıları olan iki adamın yolculuğu bazen trajik bazen komik olaylarla sürer. Bu yolculuk iki adamın da derinlerde olan çözülmemiş çatışmaları ile yüzleşmelerine ve değişimlerine neden olur.



Gösterim Tarihleri:

Kadıköy Sineması

09.11.2018 – Saat: 19:00

Atlas Sineması

10.11.2018 – Saat: 21:30







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