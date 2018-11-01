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Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 9 - 15 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, bu yıl 8'inci kez düzenlenecek. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki 8 film arasında bulunan '12 Yıllık Gece', Venedik Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülünü kazandı

01.11.2018 - 10:23 | Güncelleme:

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8 film arasında yer alan '12 Yıllık Gece'nin yönetmenliğini Alvaro Brechner üstlenirken başrolleri Antonio De La Torre, Chino Darín, Alfonso Tort, Soledad Villamil, Silvia Pérez Cruz paylaştı.

İspanya, Arjantin, Fransa ve Uruguay ortak yapımı olan '12 yıllık Gece', Venedik Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülünü kazandı.

'12 Yıllık Gece'nin Konusu: Yıl 1973... Uruguay askeri dikta ile yönetilmektedir. Bir sonbahar akşamı gizli bir askeri operasyonla alınan üç siyasi mahkum için 12 yıl sürecek hücre hapsi başlar. Emir kesindir: 'Onları öldüremeyeceksek delirtelim.' Zamanlarının çoğunu küçük hücrelerde, tecrit  altında ve çoğunlukla başlarına geçirilmiş siyah çuvalların altında geçirirler. Bu üç mahkumdan biri Uruguay’ın gelecekteki cumhurbaşkanı Pepe Mujica’dır.

Gösterim Tarihi:
Atlas Sineması
11.11.2018 – Saat: 21:30
Kadıköy Sineması
10.11.2018 – Saat: 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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