Altın Terazi'nin ödülleri

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'Herkes İçin Adalet' temasıyla bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirilen Uluslararası Suç ve Ceza Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalin direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, çevrim içi olarak düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dolu dolu bir programla sinemaseverlerin karşısına çıktıklarını söyledi. Pandemiden dolayı üretimin durduğunu, salonların kapandığını belirten Semerci, "10'uncu kez ödül törenimizi gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz. Pandemi nedeniyle bu yıl sinema salonlarında olamadık, misafir ağırlayamadık. Pandemi koşullarının kötüleşmesi nedeniyle tedbir alınsa bile törenimizi bir solonda yapmaya cesaret edemedik. Törene katılacak olanların sağlıkları bizim için her şeyden önemli. Unutmayalım ki bu nedenle tüm dünyada sayısız kayıp yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Başta bizler için canları pahasına çalışan değerli meslektaşlarım sağlık çalışanları olmak üzere, sürecin daha iyi geçmesi için çabalayanlara bizim de teşekkürümüz gerekli tedbirleri almak olmalı. Bu nedenle şimdi burada çevrim içi bir tören yapıyoruz ama her şeye rağmen bir festival için 10'uncu yılını kutlamak güzel bir duygu. Bu zor şartlar altında festivalin gerçekleşmesine katkısı olanlara teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle altın terazi uzun metraj ve kısa metraj film jürilerine, VisionIST ve Akademik Program konuşmacılarına, moderatörlere, filmleri izleyen, tartışan ve paylaşan herkese çok teşekkürler. Festivalde gösterdiğimiz filmlere emek veren herkese minnettarız. Onlar olmazsa festivaller de olmaz" dedi.

Festivalin gerçekleşmesinde kendilerine her zaman destek olan adalet dostu sponsorlarına teşekkür eden Prof. Dr. Bengi Semerci, konuşmasına "Festival başkanımız Prof. Dr. Adem Sözüer başta olmak üzere tüm festival ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl çevrim içi festival bizim için yeni ve bilinmezdi. Filmlerin gösterimi, VisionIST ve Akademik Program çevrim içi olunca geçen yıllardan farklı olarak afişimizi dizayn eden ve sosyal medyamızı yöneten Motion Medya'nın yükü çok arttı. Buna karşın hiçbir program aksamadan festival gerçekleşti. Bu nedenle başta Motion Medya'nın sahibi Berk Baysal olmak üzere Motion Medya'yı kutluyor ve en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hemen hepsi genç kadınlardan oluşan küçük ekibim bu festivalde devleşti. Başta İzlem Oktay ve Defne Auf olmak üzere 3 - 4 kişi 20 kişilik işi yapmayı başardı. Kendilerine minnettarım. Pandemi; her yıl daha fazla adalete gereksinim duyulan konuların artmasına, keskinleşmesine neden oldu. Kadınlar, çocuklar, işlerini kaybedenler, yoksullaşanlar... Sinema ve diğer sahne sanatları da en çok etkilenen alanlardan biri oldu. Üretim durdu, salonlar kapandı. Ama unutmayalım sinema toplumun aynası, sanat gelişimleri için gerekli temellerden biri ve toplumların adalet için, insanca yaşamak için bu aynaya ihtiyaçları var. Üretimin arttığı, sinema ve tiyatro sahnelerinin dolduğu, sahnelerden şarklıların duyulduğu sağlıklı günler dileği ile yeniden ödül törenimize hoş geldiniz" sözleriyle devam etti.

10'uncu Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde verilen ödüler şöyle;

Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film... Yabancı (Nader Saeivar)

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması

En İyi Film... Yara (Onur Güler)

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması

Jüri Özel Ödülü... İnsiyak (Mustafa Kemal Altıner)

Öğrenci Jürisi Ödülü... Dünyanın Damarları (Byambasuren Davaa)

10'uncu Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde bu yıl ikincisi düzenlenen VisionIST Endüstri Günleri'nde sinema profesyonelleri iki gün boyunca sinemaseverlerle bir araya getirildi. Yansımalar, Atölye, Panel ve Ustalık Sınıfından oluşan VisionIST'de Endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi.

Festivalin 'Ben Masumum' başlıklı akademik programında ise 5 gün boyunca 14 oturum düzenlendi. Oturumlara dünyadan ve Türkiye'den akademisyenler katıldı.

Festivalde ayrıca Massoud Bakshi, Srdan Golubovic, Talip Karamollaoğlu, Ansgar Frerich, Henry Blake, Leonardo Antonio, Nader Saivar ve kısa film yönetmenleri ile çevrim içi sohbetler ve Agnieszka Holland ile Masterclass, Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali YouTube platformundan canlı gerçekleştirildi.

Ödül kazananlar dahil tüm filmlerin gösterimi 28 Kasım 2020 saat 23.59 'a kadar online.icapff.com adresinden devam edecek.

