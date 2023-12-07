Altın rekora taht kurdu! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Aralık tablosu
Altın fiyatları hafta başında yakaladığı rekor seviyeyi haftanın dördüncü gününde de sürdürüyor. Gram altın fiyatları 1890 lira çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 100 lira seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK CANLI... Altın fiyatları 7 Aralık Perşembe yani haftanın dördüncü iş gününde zirvedeki pozisyonunu koruyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Aralık altın alım satım fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.891,42
1.891,69
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.033,40
2.033,64
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.026,26
3.092,87
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.105,03
12.333,64
YARIM ALTIN FİYATI
6.033,64
6.185,84
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.105,03
12.333,64
ATA ALTIN FİYATI
12.860,67
13.180,93
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.079,83
1.280,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.768,91
1.868,69