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Haberler Altın Dolardaki yükseliş gram altında rekor getirdi
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Gram altında yeni rekor

Dolar/TL'de yeni tarihi zirveye ulaşılması yurtiçinde altın fiyatlarında rekoru beraberinde getirdi. Gram altın 1.320 lirayı gördü

Dolardaki yükseliş gram altında rekor getirdi

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yatay bir seyir izlerken dolar/TL'nin yeni tarihi zirvesini görmesiyle gram altında da rekor geldi.

Düşük hacimli piyasada dolar/TL sabaha karşı 20.90'ın üzerini gördü. Aynı saatlerde kurdaki hareketin etkisiyle gram altın da ilk kez 1.320 liraya kadar yükseldi.

Dolar/TL sabah saatlerinde 20.63'e gerilerken gram altın da yeniden 1.302 liraya çekildi.

Altının ons fiyatı ise görece yatay seyrini sürdürdü. Ons fiyatı dün 1.945 dolardan 1.959 dolara yükseldi. Sabah saatlerinde de bu seviyeden işlem gördü.

TAHVİL GETİRİLERİ GERİLEDİ

ABD'de borç tavanı krizinde Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzlaşmaya varılmasıyla piyasalarda rahatlama yaşandı. ABD 2 yıllık tahvilinin getirisi geçen cuma yüzde 4.62 seviyesindeyken bu sabah itibarıyla yüzde 4.45'e geriledi. 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi de yüzde 3.85'ten yüzde 3.68'e geriledi.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 104'ün üzerinde dar bantta hareket ederken dolar/TL seçim sonrasındaki yükselişini sürdürdü.

25 BAZ PUANLIK ARTIRIM İHTİMALİ FİYATLANIYOR

Borç tavanı krizi artık geride bırakılmaya başlarken artık gözler Fed'in 14 Haziran'da açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz hafta ağırlıklı beklenti Fed'in faizi sabit tutması yönündeydi. Ancak ABD Ticaret Bakanlığı2nın açıkladığı tüketici harcamaları verileri bu beklentilerde değişime yol açtı. Fed'in enflasyon için önemli bir gösterge olarak kabul ettiği tüketici harcamaları nisan ayında beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 0.8 yükseldi. Harcamalar geçen yılın nisan ayına göre yüzde 4.4 yükseldi.

Bu veriden önce yüzde 71 ihtimalle Fed'in faizi sabit bırakacağı fiyatlanıyordu. Ancak bugün itibarıyla 25 baz puanlık bir faiz artırımına yüzde 60 ihtimal veriliyor.

ONS FİYATI GEÇEN HAFTAYA GÖRE DÜŞTÜ

Bu gelişmeler dolarda geçen haftaya göre küresel olarak güçlenmeye yol açarken altının ons fiyatının 1.975 dolardan 1.960 doların altına düşmesine yol açtı. Ancak yurtiçinde doların güçlenmesiyle gram altında rekor geldi.

GÖZLER KABİNEDE

Küresel piyasalarda Fed beklenirken seçim sonrası yurtiçinde gözler yeni kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam Maliye eski Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğüne dair haberler dün özellikle Borsa İstanbul'da işlem gören banka hisselerinde yüzde 9'un üzerinde yükselişler yaşanmasına yol açtı.

Analistler Şimşek'in ekonominin yeni patronu olmasının daha geleneksel para politikalarına geçiş anlamına gelebileceğini, bunun da piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti. Ancak son dönemde bankalararası piyasayla serbest piyasa arasında kurdaki makasın açılması sebebiyle dolar/TL'de bir dengelenme yaşandığını ve 'Şimşek etkisinin' burada görülmediğini ifade etti.

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