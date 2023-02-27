AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 122 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 90 bin lira, en yüksek 1 milyon 125 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,56 artarak 1 milyon 122 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 171 milyon 671 bin 666,22 lira, işlem miktarı ise 6.533,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 310 milyon 495 bin 252,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.094.000,00 1.834,00 En Düşük 1.090.000,00 1.792,00 En Yüksek 1.125.000,00 1.827,30 Kapanış 1.122.000,00 1.824,55 Ağırlıklı Ortalama 1.102.001,68 1.806,82 Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.171.671.666,22 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 6.533,69 Toplam İşlem Adedi 154