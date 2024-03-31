Altınok'un oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş 1'inci çıktı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 206 bin 845 sandıkta oyunu kullandı. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve oyların sayımına geçildi.

İZMİR

4 milyon 462 bin 56 kişinin yaşadığı İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kent genelinde kurulan 10 bin 721 sandıkta vatandaşların oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sonra ermişti. 3 milyon 459 bin 970 seçmenin bulunduğu kentte açılan sandıklarda oy sayma işlemi devam ediyor.