Altınok'un oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş 1'inci çıktı
Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve oyların sayımına geçildi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a oy kullandığı sandıkta 98, Mansur Yavaş'a 136 oy çıktı. AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ, oy kullandığı sandıktan birinci çıkarken, İstanbul Büyüşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan ise AK Parti'nin adayı Murat Kurum, birinci çıktı.
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 206 bin 845 sandıkta oyunu kullandı. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve oyların sayımına geçildi.
İZMİR
4 milyon 462 bin 56 kişinin yaşadığı İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kent genelinde kurulan 10 bin 721 sandıkta vatandaşların oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sonra ermişti. 3 milyon 459 bin 970 seçmenin bulunduğu kentte açılan sandıklarda oy sayma işlemi devam ediyor.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ve kızı Esma Zümra Dağ ile birlikte geldikleri Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu 2153 No’lu sandıkta oyunu kullanmıştı. Dağ’ın oy kullandığı sandıkta yapılan sayımlara göre 249 seçmen de oyunu kullandı. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında bu oyların 146’sını alarak oy kullandığı sandıktan birincilikle çıktı. Rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Cemil Tugay’a ise bu sandıktan 63 oy çıktığı öğrenildi.
ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Ankara'daki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandı.
Yavaş'ın oy kullandığı 4101 numaralı sandıkta 279 oy kullanıldı ve bunlardan 4'ü geçersiz sayıldı. 275 geçerli oydan CHP Adayı Mansur Yavaş’a 236 oy, AK Parti Adayı Turgut Altınok'a 28 oy, Zafer Partisi Adayı Hüseyin Bartu Soral'a 3, DEM Parti Adayı Gülten Kışanak'a 2, Saadet Partisi Adayı Cafer Güneş'e 2, İYİ Parti Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Yeni Türkiye Partisi Adayı Serkan Ünver, Türkiye Komünist Hareketi Adayı Figen Topal ve DEVA Partisi Adayı Celal Mümtaz Akıncı'ya 1 oy çıktı.
İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı.
İmamoğlu’nun oy verdiği 2244 numaralı sandıkta 266 seçmen oy kullanırken, oyların 262’si geçerli sayıldı.
Sandıktan AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a 126, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 114, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’e 10, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu’na 8, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş’a 3, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın’a ise 1 oy çıktı.