Altınordu'da şok karar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınordu'da şok karar! Özkan kulübü devrediyor

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 1 hafta kala kümede kalma şansını mucizelere bırakan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübü devretme kararı aldı.

ABONE OL
DHA
  • Altınordu'da şok karar

    İç sahada aldığı Erzurumspor yenilgisiyle düşme hattına gerileyen İzmir ekibi, 9 yıl sonra 2'nci Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Başkan Mehmet Özkan kulüp personeline mail göndererek ayrılık kararını duyurdu.
  • Altınordu'da şok karar

    Kırmızı-lacivertlilerin 2012 yılında şirketleşmesinin ardından kulübün sahibi olan Başkan Özkan, "Helalleşmek" başlığıyla yazdığı veda metninde, "Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin" diye konuştu.
  • Altınordu'da şok karar

    Altınordu Başkanı Özkan, "Çok sevdiğim ve akraba olarak saydığım Altınordu çalışma arkadaşlarım, merhaba" diyerek başladığı veda mektubunda şu ifadelere yer verdi;

     
  • Altınordu'da şok karar

    "Yoruldum kelimesi çok yetersiz kalır, ben bittim. Dünya gözüyle hepinizle helalleşmek istiyorum. Kıdem tazminatlarınızı hepinize 6 taksitte ödeyeceğim. Kulübü tabii ki biri(leri)ne devredeceğim. O biri(leri) kim ise ben de bilmiyorum. Bundan sonra sizlerle çalışmak isterse önce sizi davet eder. İşinize gelirse çalışırsınız, gelmezse çalışmazsınız. Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin.
  • Altınordu'da şok karar

    Dünya hali bu, bana bir şey olursa tazminatlarınızı yeğenim Kenan Özkan mutlaka zamanında öder. Ben sizi her zaman anılarımda, 'Yol arkadaşlarım olan güzel insanlar' olarak anacağım. Hepinize sağlık ve esenlik dolu bir yaşam diliyorum."
  • Altınordu'da şok karar

    11 YILDA PEK ÇOK YILDIZ YETİŞTİRDİ

    İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu, Seyit Mehmet Özkan'ın kulübün başında olduğu 11 yılda Türk futboluna pek çok oyuncu kazandırdı. Başta A Milli Takım forması giyen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi iki yıldız olmak üzere gençleri vitrine çıkaran Altınordu, son 1.5 yılda oyuncu satamadı.
  • Altınordu'da şok karar

    İzmir ekibi 11 yıllık süreçte hem kendi yetiştirdiği hem de başka kulüplerden alıp yıldızını parlattığı Berke Özer, Barış Alıcı, Alican Özfesli, Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Ozan Can Oruç, Muhammet Taha Tepe, Atakan Üner, Ravil Tagir, Kerim Alıcı, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Erhan Erentürk, Burak İnce ve Enis Destan gibi isimlerden bonservis gelirleri elde etti. Altınordu alt yaş gruplarında milli takımlara 76 oyuncu gönderdi.
  • Altınordu'da şok karar

    YABANCI OYNATMADAN FİNAL OYNADI

    Altınordu, özellikle 1'inci Lig'de yer aldığı son 9 sezonda yabancı futbolcu oynatmayarak alkış topladı. "İyi İnsan, İyi Birey, İyi Vatandaş" sloganıyla bilinen İzmir temsilcisi, 2020-21 sezonunda İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından döndü.
  • Altınordu'da şok karar

    Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü aldığı 2012-13 sezonunda 3'üncü Lig'de bir sonraki sezon da 2'nci Lig'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Altınordu, elde ettiği başarılarla hedefini 100'üncü yılda Avrupa kupalarında mücadele etmek olarak belirlemişti. Kırmızı-lacivertliler bu sezon bir mucizeye imza atıp ligde kalamazsa 100'üncü yılında 2'nci Lig'e dönüş yapacak.
  • Altınordu'da şok karar

    ALTYAPIDA ÖRNEK TESİSLER

    Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kırmızı-lacivertli kulübün altyapısına yaptığı yatırımlarla örnek oldu. Altınordu Futbol Akademisi'ni Torbalı'da satın aldığı 80 bin metrekarelik araziye kuran Başkan Özkan, genç oyunculara pek çok Avrupa kulübünde olmayan imkanlar sundu.
  • Altınordu'da şok karar

    Tesisin ismi Metin Oktay Yerleşkesi olarak belirlenirken, 2 doğal çim saha, 3 suni, 1 hibrit çim saha, kaleci-forvet çalışma alanları, futsal salonu, top tekniği geliştirme salonu, atletik beceri parkuru, kriyojenik oda, yüksek irtifa merkezi, yapay zeka tabanlı şut eğitim cihazı, sporcu beden sağlığı merkezi, fitness salonu, besi-tarım alanı, müze ve binalarla donatılan dev tesiste kalan genç oyuncular aynı zamanda eğitim hayatlarına da devam etti.

     
  • Altınordu'da şok karar

    Yeşilyurt'taki kulübün eski merkezi Sait Altınordu Tesisleri ismiyle baştan aşağı yenilendi ve merkez futbol okulu olarak hizmet etmeye başladı. Uzun vadeli kiralanarak A takımın hizmetine sunulan Selçuk'taki 70 bin metrekarelik İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde ayrıca altyapı turnuvaları gerçekleştirildi.
  • Altınordu'da şok karar

    Altınordu, 7 modern sahanın yer aldığı Selçuk'taki tesisinde düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup ile Avrupa'nın önemli kulüplerine ev sahipliği yaptı. Ayrıca Kuşadası'nda 62 yataklı ve açık yüzme havuzlu bir otel, uzun süreli kiralanarak A takım için Beytullah Baliç Yerleşkesi ismiyle kamp merkezine çevrildi. Kamp merkezine doğal çim saha, özel çalışma alanları, kondisyon merkezi, sporcu sağlığı bölümü yapıldı.
  • Altınordu'da şok karar
  • Altınordu'da şok karar

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.