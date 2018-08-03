Altınordu tecrübeli golcü Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantepspor ve Alanyaspor formaları ile 138 maça çıkan, 2 kez de A Milli Takım'da oynayan Sefa, Altınordu'da kariyerinin en iyi dönemini yaşayacağına inandığını söyledi.

Önünde uzun bir futbol hayatı olduğunu vurgulayan Sefa Yılmaz, "Altınordu'da bir oyuncunun gelişimi açısından tüm şartlar mevcut. Gollerim ve asistlerimle hem Altınordu'yu şampiyon yapacağım hem de kariyerimde yeni bir dönem başlatacağım" dedi. Altınordu'nun sisteminden övgüyle bahseden Sefa, "Kısa bir sürede Çağlar, Cengiz, Barış ve Berke gibi yıldızları futbol dünyasına armağan ettiler. Türkiye'ye yeni bir akış açısı getirip felsefelerini ortaya koydular" yorumunu yaptı.

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