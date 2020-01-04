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HaberlerFutbol

Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tagir'in bonservis bedeli 4 milyon Euro!

Bu sezon Altınordu'da forma giymeye başlayan 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir'in bonservis bedeli belirlendi. Birçok dev kulübün radarında olan genç savunmacı için Altınordu, 4 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor!

Ravil Tagir
HABERTURK.COM

Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi son döneme damga vuran yetenekleri sadece Türkiye değil, dünya futboluna sunan Altınordu'nun yeni yıldız adayı Ravil Tagir! 16 yaşındaki genç savunmacı uzun süredir Manchester United, Juventus gibi devlerin takibindeyken kulübe henüz bir teklifin ulaşmadığı öğrenildi. Altınordu'nun ise devlerin radarındaki genç futbolcu için 4 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep edeceği belirtildi.

İLK HEDEF ALMANYA

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Ravil Tagir cephesinin transferdeki önceliğinin yurt dışı olduğu öğrenildi. Barış Alıcı, Alican Özfesli ve Berke Özer'in satışlarından sonra beklenen noktaya ulaşamamaları üzerine Ravil için uygun ortamın Türkiye'de bulunmadığının düşünüldüğü, bu yüzden Almanya'dan gelecek tekliflerin beklendiği belirtildi.

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