Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "24 kişilik futbolcu kadromuzdan 17'sinin karantina süreci devam etmekte olup, TFF'nin karantinada olan oyuncularımızı akredite etmemesi sebebi ile 25.11.2020 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur müsabakası olan Altınordu maçına katılamayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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