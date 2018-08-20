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Negredo son dakikalarda etkili oluyor

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, siyah-beyazlı formayla attığı 17 golün 10'unu son 15 dakika ve uzatma bölümlerinde kaydetti. Geçen sezon siyah-beyazlı ekibin ilk 13 resmi karşılaşmasında gol atamayan İspanyol futbolcu, bu sezon ise şans bulduğu 3 resmi karşılaşmada fileleri iki kez havalandırdı

20 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:13:13 | Güncelleme:

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta bir gol atan siyah-beyazlı futbolcu Alvaro Negredo, son bölümlerdeki etkili oyunuyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş'a geçen sezon başında transfer olan 33 yaşındaki İspanyol futbolcu, siyah-beyazlı formayla şu ana dek 17 gol kaydetti. Negredo, bu gollerin 10'unu ikinci yarılarda filelere gönderdi. 75 ve 90. dakikalar arasında 6 kez gol sevinci yaşayan İspanyol futbolcu, 90+1. dakikalarda 2 kez fileleri havalandırdı. Alvaro Negredo, böylece gollerin yüzde 47'sini son anlarda filelere gönderdi.

İkinci yarıdaki bir golünü 74. dakikada atan siyah-beyazlı oyuncu, 68. dakikada da gol sevinci yaşadı.

 

İLK YARIDA 7 GOL 

İspanyol futbolcu, ilk yarılarda ise 7 gollük performans sergiledi.

Negredo, ilk 15 dakikada 4 kez fileleri havalandırırken birinci devrenin sonraki bölümlerinde 3 kez gol sevinci yaşadı.

 

BU SEZON GOLLERİNE ERKEN BAŞLADI 

Geçen sezonki performansıyla eleştirilen Negredo, 2018-2019'a iyi bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlı takımın geçen sezon yaptığı ilk 13 resmi maçta şans bulduğu anlarda gol atamayan Negredo, 14. resmi karşılaşma olan Aytemiz Alanyaspor karşısında Türkiye kariyerindeki ilk golünü kaydetti. İspanyol oyuncu, 2017-2018 sezonunu 15 golle tamamladı.

Negredo, bu sezona ise daha iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş'ın 2018-2019'da yaptığı 6 maçın 3'ünde şans bulan tecrübeli oyuncu, 2 kez gol sevinci yaşadı. Alvaro Negredo, bunların ikisini de son 2 resmi maçta kaydetti. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz'e 2-1 yenildiği maçta attığı golle turu getiren isim olan Negredo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında da fileleri havalandırarak takımının 2-1 öne geçmesini sağladı.

 

DURUMUNUN NETLİK KAZANMASINI BEKLİYOR 

Geçen sezonki kötü performansının yanı sıra maliyetiyle gündeme gelen Negredo, Beşiktaş'taki durumunun netlik kazanmasını bekliyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in daha önce kadroda düşünmediğini açıkladığı İspanyol oyuncu, menajerinin Beşiktaş yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde çıkacak sonuca göre kariyerini belirleyecek.

NEGREDO'NUN BEŞİKTAŞ'TAKİ GOLLERİ

Maç Organizasyon Gol Dakikası
Aytemiz Alanyaspor Süper Lig 88
Manisaspor Türkiye Kupası 15
Manisaspor Türkiye Kupası 68
Manisaspor Türkiye Kupası 80
Manisaspor Türkiye Kupası 85
Galatasaray Süper Lig 90+1
Leipzig Şampiyonlar Ligi 10
Osmanlıspor Türkiye Kupası 35
Demir Grup Sivasspor Süper Lig 25
Osmanlıspor Süper Lig 75
Gençlerbirliği Türkiye Kupası 74
Bursaspor Süper Lig 90+1
Fenerbahçe Türkiye Kupası 14
Akhisarspor Süper Lig 20
Yeni Malatyaspor Süper Lig 13
LASK Linz Avrupa Ligi 90
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig 76

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