        Alya ile Yılmaz Kunt barıştı - Magazin haberleri

        Alya ile Yılmaz Kunt barıştı

        Şarkıcı Alya Şahinler ile oyuncu Yılmaz Kunt, aşklarına bir şans daha verdi

        Giriş: 15.12.2025 - 13:29 Güncelleme: 15.12.2025 - 13:29
        Alya Şahinler ile Yılmaz Kunt, 1,5 yıl süren aşklarını geçtiğimiz eylül ayında noktalamıştı.

        Şarkıcı; "Ayrılığı ben istedim. 2 aydır kurtarma evresindeydik ama her ilişkide olan bir şey bu. Denedik, aynı fikirlerde buluşamadık geleceğe dair. Bu yüzden de vazgeçtik bu işten. İletişimimiz devam ediyor, arada köpeklerimiz var. Konuşuyoruz, asla küslük yok. Onun da benim de yolumuz açık olsun. Sosyal medyadan birbirimizi çıkarttık o kadar da modern değiliz" demişti.

        Ancak ikili ayrılığa fazla dayanamadı. Yaşadıkları sorunları geride bırakarak ilişkilerindeki buzları eritti. Çiftin dün akşam bir düğüne el ele katıldığı öğrenildi.

        #Alya Şahinler
        #Yılmaz Kunt
